Tour de France 2021 | il montepremi della corsa | ecco quanto guadagnano i corridori

Il montepremi del Tour de France 2021, che si conferma la corsa più importante e soprattutto più ricca nel panorama del ciclismo su strada. Anche quest'anno infatti la Grande Boucle metterà in palio complessivamente 2,228,450 euro, uno sforzo economico importante da parte degli organizzatori di ASO. Ovviamente il premio più importante è quello riservato al vincitore finale: colui che vestirà la maglia gialla sui Campi Elisi di Parigi si porterà infatti a casa 500mila euro. Andiamo però a vedere il dettaglio dei premi in palio al Tour 2021.

