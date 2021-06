Tour de France 2021 | il montepremi della corsa | ecco quanto guadagnano i corridori

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Ildelde, che si conferma lapiù importante e soprattutto più ricca nel panorama del ciclismo su strada. Anche quest’anno infatti la Grande Boucle metterà in palio complessivamente 2,228,450 euro, uno sforzo economico importante da parte degli organizzatori di ASO. Ovviamente il premio più importante è quello riservato al vincitore finale: colui che vestirà la maglia gialla sui Campi Elisi di Parigi si porterà infatti a casa 500mila euro. Andiamo però a vedere il dettaglio dei premi in palio alDE ...

DIRETTADE2021: OGGI INDICAZIONI IMPORTANTI PER LA CLASSIFICA! Al quinto giorno ilde2021 ci propone già un momento molto importante per la classifica . Oggi, mercoledì 30 giugno, la ...Prima giornata davvero importante alde2021 . E' infatti il giorno della quinta tappa, la cronometro individuale di 27,2 chilometri da Changé a Laval, che sicuramente potrà portare nuovi e importanti distacchi in classifica ...Con la cronometro che si terrà quest'oggi, la classifica del Tour de France 2021 può cambiare fisionomia e vedere un nuovo uomo in maglia gialla. Le cose non dovrebbero cambiare con la frazione di dom ...Il Tour de France 2021 è pronto a ricevere una scossa importante dall’odierna Changé – Laval Espace Mayenne, una cronometro di 27 chilometri. Il grande favorito per il successo parziale è il belga Wou ...