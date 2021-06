Tour de France 2021 | arrestata la tifosa che ha causato la caduta di gruppo | rischia 1 anno di carcere

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Ildeera incominciato con una rovinosadinel corso della prima tappa, causata da una sciaguratache in favore di telecamera si era affacciata sul ciglio della strada esponendo il cartello “Allez Opi Omi”. Si è generato un bruttissimo incidente, che ha mandato su tutte le furie gli stessi ciclisti. Finalmente la spettatrice è statadopo cinque giorni di ricerche da parte dalla Gendarmie. La donna è stata fermata e posta in custodia cautelare. Ricordiamo che la popolazione aveva chiesto fin da subito la collaborazione della ...

18.22de, Pogacar stravince crono Impressionante Tadej Pogacar. Il 22enne sloveno campione in carica stravince la crono Changé - Laval Espace Mayenne di 27,2km (quinta frazione sostanzialmente ...La quinta tappa delde(cronometro Changè " Laval, 27.2 km) vede la vittoria del vincitore 2020, Tadej Pogacar , che si impone nella prova contro il tempo con 19 secondi su Kung, 27'' su Vingegaard, 30'' su ...Lo dissero chiaramente l’anno scorso quando la pandemia metteva a rischio anche il ciclismo: si può saltare tutto, ma non il Tour de France. di Guido P. Rubino. Non c’era bisogno di trasformare in ero ...La donna, che era ricercata in tutta Europa, è stata rintracciata e fermata a Landerneau, comune francese di 15mila abitanti ...