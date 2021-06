Tottenham | Nuno Espirito Santo è il nuovo allenatore | contratto fino al 2023

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Ilha annunciato cheè ildegli Spurs, con unbiennaleal. Il tecnico portoghese succede quindi a Ryan Mason, che a sua volta aveva traghettato il club londinese dopo l’esonero di Josè Mourinho. “arriva dopo quattro anni al Wolverhampton, club che ha riportato in Premier League per poi chiudere due campionati consecutivi al settimo posto, miglior risultato dal 1980 – si legge nel comunicato del– Ha inoltre guidato il club ai ...

Ilha annunciato l'arrivo in panchina diEspirito Santo: sarà lui il nuovo allenatore per la stagione 2021/22 Ilha finalmente trovato l'erede di José Mourinho. Si tratta di...Commenta per primo Né Sarri, né Fonseca e né Gattuso per Fabio Paratici. Ilha ufficializzato la scelta del nuovo allenatore che saràEspirito Santo , ex allenatore del Wolverhampton che ha guidato fino al termine dell'attuale stagione.Dopo una vicenda quasi infinita, il Tottenham ha trovato finalmente il suo nuovo allenatore: Nuno Espirito Santo guiderà gli Spurs ...Il Tottenham ha reso noto il successore di Jose Mourinho sulla panchina degli Spurs: è Nuno Espirito Santo, ecco il comunicato ufficiale ...