Tornano in pista gli ex M5S. Morra si candida al direttivo. Il presidente Antimafia non è l'unico. Ora tanti sperano di rientrare (Di mercoledì 30 giugno 2021) Se da una parte i Cinque stelle vivevano il dramma del momento ragionando anche su un'eventuale rottura definitiva col garante (leggi l'articolo), dall'altra a esultare sono stati gli ex M5S. Gli "espulsi". Diversi esponenti sulle proprie pagine social hanno elogiato la scelta di Beppe Grillo di questo ritorno alle origini. Nelle chat degli ex parlamentari, rivela chi le frequenta abitualmente, è tutto un "l'avevo detto io", "era ora", "finalmente". L'ex comico, d'altronde, ha premuto proprio sulla necessità di non abbandonare i princìpi fondanti, a partire dalla democrazia diretta e partecipativa, princìpi che a suo dire sarebbero distrutti dalla leadership di Giuseppe Conte. A dargli ...

