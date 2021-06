Tiro a volo | Coppa del Mondo Osijek 2021 | doppietta azzurra! Silvana Stanco prima davanti a Jessica Rossi nel trap!

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Miglior viatico per le Olimpiadi non poteva esserci: nell’ultimo appuntamento internazionaledei Giochi, la tappa delladeldiin corso ad, in Croazia, nel trap femminile, arriva laazzurra con le due italiane che voleranno a Tokyo., infatti, batte, con quest’ultima che sarà anche portabandiera italiana in Giappone: finisce 46-44 nei 50 piattelli della finale, con l’ultimo errore diche ...

Miglior viatico per le Olimpiadi non poteva esserci: nell'ultimo appuntamento internazionale prima dei Giochi, la tappa della Coppa del Mondo di tiro a volo 2021 in corso ad Osijek, in Croazia, nel tr ...Si sono appena concluse ad Osijek, in Croazia, per la tappa della Coppa del Mondo di tiro a volo 2021, le qualificazioni del trap maschile, che vedrà protagonisti nell'ultimo atto ben due azzurri, ovv ...