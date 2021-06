Tina Cipollari, fan preoccupati: che cosa è successo all’occhio? – FOTO (Di mercoledì 30 giugno 2021) I paparazzi hanno sorpreso Tina Cipollari con un occhio bendato durante le sue vacanze in crociera. Che cosa le è successo e perchè ha un vistoso cerotto sull’occhio? Come sta adesso la celebre opinionista di Uomini e Donne? Tina Cipollari è sicuramente uno dei personaggi a cui gli spettatori si sono affezionati di più nel L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) I paparazzi hanno sorpresocon un occhio bendato durante le sue vacanze in crociera. Chele èe perchè ha un vistoso cerotto sull’occhio? Come sta adesso la celebre opinionista di Uomini e Donne?è sicuramente uno dei personaggi a cui gli spettatori si sono affezionati di più nel L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

michelemele002 : @ElettraLambo Come direbbe Tina Cipollari Business - smilexhaz : quando vedo temptation island mi trasformo in tina cipollari - freakingsilence : @yleniaindenial Miglior lavoro dopo Tina Cipollari e Gianni Sperti - Laufan845 : RT @Ri_Ghetto: Morendo per le stories che sta facendo Tina Cipollari in questi giorni sulla nave da crociera: sinceramente migliore influen… - Luca190499 : RT @Ri_Ghetto: Morendo per le stories che sta facendo Tina Cipollari in questi giorni sulla nave da crociera: sinceramente migliore influen… -