Advertising

ilpost : Tienimi Bordone – Il suono della foresta si sente solo a Pesaro - ChandlerN27 : Vorrei ringraziare @matteobordone per la puntata di oggi di Tienimi Bordone. Chiara, diretta, inappuntabile. Se av… - Oi_livio : RT @ilpost: Tornare a vedere tante facce, colorate e felici: il #Pride di Milano è stato diverso dai precedenti, ma è stato molto bello, ra… - ilpost : Tornare a vedere tante facce, colorate e felici: il #Pride di Milano è stato diverso dai precedenti, ma è stato mol… - ilpost : Tienimi Bordone – Il pride senza marche -

Ultime Notizie dalla rete : Tienimi Bordone

Il Post

Da dove arriva e perché si fa, l'inginocchiarsi prima di un evento ...Tornare a vedere tante facce, colorate e felici: diverso dai precedenti, ma che ...Il titolo si capisce? Metti che non si capisce: è un gioco di parole sul fatto che lui si chiama Bordone, ed è buffo, come quando si dice “tienimi bordone”, che vuol dire “spalleggiami, assecondami” e ...Il titolo si capisce? Metti che non si capisce: è un gioco di parole sul fatto che lui si chiama Bordone, ed è buffo, come quando si dice “tienimi bordone”, che vuol dire “spalleggiami, assecondami” e ...