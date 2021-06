“The Crown”: iniziate le riprese della quinta stagione (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ripartite le riprese della serie inglese Sono ricominciate le riprese della serie inglese “The Crown”, giunta alla sua quinta stagione. La produzione, in onda su Netflix, arriverà non prima dei prossimi mesi e non prima del 2022. Le riprese intanto sono appena partite da Londra, dagli Elstree Studios. Nei giorni scorsi è stato annunciato anche un nuovo innesto nel cast, l’ex di Angelina Jolie, Jonny Lee Miller che vestirà i panni dell’ex primo ministro inglese John Major. Leggi anche: “The Crown”: annunciato un nuovo personaggio La ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ripartite leserie inglese Sono ricominciate leserie inglese “The”, giunta alla sua. La produzione, in onda su Netflix, arriverà non prima dei prossimi mesi e non prima del 2022. Leintanto sono appena partite da Londra, dagli Elstree Studios. Nei giorni scorsi è stato annunciato anche un nuovo innesto nel cast, l’ex di Angelina Jolie, Jonny Lee Miller che vestirà i panni dell’ex primo ministro inglese John Major. Leggi anche: “The”: annunciato un nuovo personaggio La ...

