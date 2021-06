Tennis | Wimbledon | Mager supera il primo turno

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Londra, 30 giu. - (Adnkronos) - Gianlucaildi, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England club a Londra. L'azzurro, numero 77 del mondo, sconfigge l'argentino Juan Ignacio Londero, numero 129 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-0, 4-6, 6-3 in due ore e 34 minuti. Il match era stato sospeso ieri sera per l'oscurità con il ligure in vantaggio per due set a uno.

Terza giornata a, terzo torneo dello Slam in corso sui campi in erba dell'All England Club. Tutto il torneo in diretta su Sky Sport, con ben 9 canali dedicati. Berrettini si libera in quattro set di Pella ...Day 3 con tanta Italia a: esordio con vittoria per Berrettini, Mager e Giorgi. In campo ora Sonego - Sousa (diretta ...- CARUSO (Sky Sport Arena e canale 257) SONEGO - SOUSA (Sky Sport...Seppi-Kudla è un match valido per il secondo turno di Wimbledon: notizie, analisi, pronostici, diretta tv e streaming.Camila Giorgi vince e convince nel suo esordio a Wimbledon, sui campi in erba dell'All England Club, dove si sta svolgendo la terza prova stagionale del Grande Slam. La ventinovenne di ...