Tennis | Wimbledon | esordio vincente per Giorgi

Londra, 30 giu. – (Adnkronos) – esordio vincente per Camila Giorgi a Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England club a Londra. L'azzurra, numero 62 del mondo, supera la svizzera Jil Belen Teichmann, numero 55 del ranking Wta, con il punteggio di 6-2, 6-2 in poco più di un'ora.

