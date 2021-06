Tennis, prima cancellazione del 2022. Salta anche la prossima edizione del torneo di Auckland (Di mercoledì 30 giugno 2021) Con oltre 6 mesi di anticipo, arriva purtroppo la prima cancellazione della stagione 2022 per il circuito maggiore del Tennis mondiale. Auckland si è infatti tirata indietro e non potrà ospitare per il secondo anno consecutivo i tornei WTA 250 e ATP 250 di preparazione in vista degli Australian Open a causa del Covid-19. “Siamo incredibilmente delusi dal fatto che non saremo in grado di riportare l’ASB Classic ad Auckland quest’estate (in Australia, ndr), ma gli attuali requisiti di immigrazione e quarantena lo rendono infattibile. Stiamo lavorando a stretto contatto con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Con oltre 6 mesi di anticipo, arriva purtroppo ladella stagioneper il circuito maggiore delmondiale.si è infatti tirata indietro e non potrà ospitare per il secondo anno consecutivo i tornei WTA 250 e ATP 250 di preparazione in vista degli Australian Open a causa del Covid-19. “Siamo incredibilmente delusi dal fatto che non saremo in grado di riportare l’ASB Classic adquest’estate (in Australia, ndr), ma gli attuali requisiti di immigrazione e quarantena lo rendono infattibile. Stiamo lavorando a stretto contatto con ...

Advertising

SuperTennisTv : ???? Buona la prima per Camila #Giorgi a #Wimbledon: sconfigge in due set #Teichmann 6-2 6-2 e vola al secondo turno… - La7tv : #lariachetira Giuseppe #Conte rientra in casa dopo un allenamento di tennis. È stato al telefono venti minuti prima… - VendraminA : @FQLive @fattoquotidiano Intanto #Conte l’infame va a giocare a tennis con autista e scorta pagato da noi! Prima ha… - StellaMcGio : @marcomaroni E come sempre riesce a spostare l’asticella de tennis un po’ più in là mostrandoci cose che la WTA non aveva mai visto prima - IvanoReiver : @kat_prima @Pdorkmerson Eh, da ragazzino ero una saetta nelle gare di velocità (anche se preferivo calcio e tennis)… -