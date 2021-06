Tennis: Jasmine Paolini ottiene il pass olimpico (Di mercoledì 30 giugno 2021) Jasmine Paolini accede alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La Tennista azzurra, eliminata al primo turno del torneo di Wimbledon contro la tedesca tedesca Andrea Petkovic, conquista un pass per il Giappone come seconda azzurra. La nativa di Castelnuovo di Garfagnana rappresenterà a Tokyo il Bel Paese insieme alla già confermata Camila Giorgi, impegnata in questi giorni in Inghilterra sull’erba di Wimbledon. Salgono a sei i Tennisti italiani vista la presenza nel settore maschile di Berrettini, Sinner, Sonego e Fognini, Per la toscana si tratta della prima partecipazione olimpica. A pesare sulla sua ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021)accede alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Lata azzurra, eliminata al primo turno del torneo di Wimbledon contro la tedesca tedesca Andrea Petkovic, conquista unper il Giappone come seconda azzurra. La nativa di Castelnuovo di Garfagnana rappresenterà a Tokyo il Bel Paese insieme alla già confermata Camila Giorgi, impegnata in questi giorni in Inghilterra sull’erba di Wimbledon. Salgono a sei iti italiani vista la presenza nel settore maschile di Berrettini, Sinner, Sonego e Fognini, Per la toscana si tratta della prima partecipazione olimpica. A pesare sulla sua ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Jasmine Wimbledon, Giorgi - Teichmann 6 - 2 6 - 2 : Camila passa in scioltezza, al secondo turno sfiderà Muchova o Zhang Camila Giorgi accende un lume di speranza in un tabellone azzurro femminile che ha già visto l eliminazione di Jasmine Paolini e Martina Trevisan: la tennista marchigiana supera agevolmente la svizzera Jil Teichmann in un ora e quattro minuti, stracciando l avversaria 6 - 2 6 - 2. Camila ha sfruttato l inerzia ...

Olimpiadi: Tennis, anche Paolini vola a Tokyo, qualificati 354 azzurri Il tennis azzurro ottiene un'altra qualificazione un vista di Tokyo 2020. L'Itf, in base al sistema di riallocazione delle quote, ha attribuito un pass olimpico a Jasmine Paolini, attuale numero 88 della ...

