Temptation Island, Tommaso e Valentina: la gelosia è alle stelle (Di mercoledì 30 giugno 2021) LA PRIMA COPPIA NEL PINNETTU DI Temptation Island Sta andando in onda su Canale 5 la prima puntata di Temptation Island con la conduzione di Filippo Bisciglia. Una delle sei coppie, ha già attraversato la porta del pinnettu. Tommaso, fidanzato di Valentina, ha già visto il primo video ed è molto geloso. LEGGI ANCHE Temptation Island 2021, una coppia lascia già il villaggio? INIZIA IL VIAGGIO NEI SENTIMENTI Le sei coppie hanno già conosciuto i tentatori e le tentatrici che gli faranno compagnia lungo questi 21 giorni di distanza. Nel frattempo si sviluppano ...

