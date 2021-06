Temptation Island e la coppia già “famosa”: tutto merito di una romantica proposta di matrimonio – VIDEO (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tra le sei coppie presenti a Temptation Island ce n’è una che è già famosa per via di una proposta di matrimonio divenuta virale. Questa sera su Canale 5, ore 21.30, andrà in onda la prima puntata di ‘Temptation Island‘. La puntata esordisce di mercoledì, ma a partire dalla prossima settimana il viaggio nei sentimenti dei protagonisti sarà un appuntamento fisso del lunedì sera. Oggi è la puntata di presentazione, quella in cui i filmati introduttivi girati dagli stessi protagonisti ci presentano le coppie, ci spiegano un po’ le loro storie e le motivazioni che li hanno ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tra le sei coppie presenti ace n’è una che è giàper via di unadidivenuta virale. Questa sera su Canale 5, ore 21.30, andrà in onda la prima puntata di ‘‘. La puntata esordisce di mercoledì, ma a partire dalla prossima settimana il viaggio nei sentimenti dei protagonisti sarà un appuntamento fisso del lunedì sera. Oggi è la puntata di presentazione, quella in cui i filmati introduttivi girati dagli stessi protagonisti ci presentano le coppie, ci spiegano un po’ le loro storie e le motivazioni che li hanno ...

Advertising

Striscia : Dicci che stasera inizia Temptation Island, senza dirci che stasera inizia Temptation Island... ?? @TemptationITA… - paradiiiso : RT @FredMosby_: Questo è il periodo dell'anno in cui Rihanna guarda con stupore l'estratto del suo conto e dice: oh, right, italian Temptat… - Busonzio : RT @FredMosby_: Questo è il periodo dell'anno in cui Rihanna guarda con stupore l'estratto del suo conto e dice: oh, right, italian Temptat… - paintingcolours : o tentatori di temptation island che non solo se fanno le vacanze ma dormono sereni pensando che si faranno pure pa… - mrsdavid_malik : Stasera ritorna il trash di canale 5 con Temptation Island. Lo vedrete? -