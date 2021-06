Temptation Island, chi è Samuele: età, lavoro e tutte le curiosità sul tentatore (Di mercoledì 30 giugno 2021) romano, protagonista della nuova edizione del docu reality di Canale 5. Ci siamo! Ormai manca davvero pochissimo all’inizio di una nuova edizione di Temptation Island. Nuove coppie si metteranno in gioco sull’isola delle tentazioni per testare i propri sentimenti. A condurre il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 30 giugno 2021) romano, protagonista della nuova edizione del docu reality di Canale 5. Ci siamo! Ormai manca davvero pochissimo all’inizio di una nuova edizione di. Nuove coppie si metteranno in gioco sull’isola delle tentazioni per testare i propri sentimenti. A condurre il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Elisa97Ely : RT @ssoselftisfied: Non mi fido di chi non guarda Temptation Island ritenendosi superiore rispetto a chi lo fa. Posso benissimo guardare il… - ylcantbemoved : RT @FredMosby_: Questo è il periodo dell'anno in cui Rihanna guarda con stupore l'estratto del suo conto e dice: oh, right, italian Temptat… - no_peaches : RT @FredMosby_: Questo è il periodo dell'anno in cui Rihanna guarda con stupore l'estratto del suo conto e dice: oh, right, italian Temptat… - ravioIini : oddio temptation island stasera esplodo - zxoldm : Momento emotività vedere temptation island stasera con tutti voi sarà ancora più bello -