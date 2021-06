Temptation Island | chi è il tentatore Luchino | età | lavoro e quel sogno speciale

Leggi su sologossip

(Di mercoledì 30 giugno 2021) , tutte le curiosità sul protagonista della nuova edizione del programma. Pronti per un nuovo viaggio nei sentimenti?2021 sta per partire! Questa sera, mercoledì 30 giugno 2021, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione del docu reality di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.