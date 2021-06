Temptation Island, anche Maria De Filippi ci lascia lo zampino. Cosa fa dietro le quinte? (Di mercoledì 30 giugno 2021) Poche ore all’inizio di Temptation Island ed ecco svelato quale sarà il ruolo di Maria De Filippi all’interno del gioco dell’amore. L’attesa sta per finire per il grande pubblico di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 30 giugno 2021) Poche ore all’inizio died ecco svelato quale sarà il ruolo diDeall’interno del gioco dell’amore. L’attesa sta per finire per il grande pubblico di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta daFrancesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

Elisa97Ely : RT @ssoselftisfied: Non mi fido di chi non guarda Temptation Island ritenendosi superiore rispetto a chi lo fa. Posso benissimo guardare il… - ylcantbemoved : RT @FredMosby_: Questo è il periodo dell'anno in cui Rihanna guarda con stupore l'estratto del suo conto e dice: oh, right, italian Temptat… - no_peaches : RT @FredMosby_: Questo è il periodo dell'anno in cui Rihanna guarda con stupore l'estratto del suo conto e dice: oh, right, italian Temptat… - ravioIini : oddio temptation island stasera esplodo - zxoldm : Momento emotività vedere temptation island stasera con tutti voi sarà ancora più bello -