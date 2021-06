Temptation Island 2021 | le anticipazioni della prima puntata

(Di mercoledì 30 giugno 2021), questa sera su Canale 5 ritorna il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia: cosa vedremo(foto Facebook)Al via questa sera su Canale 5 la nona edizione dicondotta da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi. Anche quest’anno ci saranno sei coppie che si metteranno alla prova nel resort ls Morus Relais in Sardegna. Dopo l’approdo sull’isola come nelle precedenti edizioni le coppie verranno separate e per 21 giorni vivranno in due villaggi differenti: da un lato i sei fidanzati con ...

Filippo Bisciglia è pronto per una nuova edizione di, il reality show dei sentimenti in arrivo da mercoledì 30 giugno 2021 in prima serata su Canale 5. Un viaggio nei sentimenti con nuove coppie di fidanzanti pronti a mettere in gioco ...Stasera , mercoledì 30 giugno 2021, su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di. Al timone Filippo Bisciglia che, intervistato da DiPiù Tv, ha dato qualche piccola anticipazione sulle coppie in gioco. Le anticipazioni di Filippo Bisciglia sulle coppie di ...L'autrice della trasmissione, Raffaella Mennoia, ha rilasciato qualche piccola anticipazione, rivelando come alcune coppie abbiano concluso il loro percorso coronando il loro amore mentre altre ...Valentina Nulli Augusti sarà una delle protagoniste di questa edizione di Temptation Island. Andiamo a scoprire chi è e cosa fa nella vita ...