Taylor Mega | svelata l’identità del nuovo fidanzato

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Di recentesi è mostrata in compagnia di quello che dovrebbe essere il suo: fino ad ora, però,non era statae l’influencer non aveva voluto dare grandi dettagli sulla loro storia. Lui si chiamerebbe Vittorio Scala e sarebbe un ex chef, oggi imprenditore.ha unamore, ormai è ufficiale. L’influencer, che è stata legata a lungo al rapper Articolo completo: dal blog SoloDonna