Svizzera-Spagna (quarti di finale, venerdì ore18.00): formazioni, quote, pronostici. Gli elvetici cercano un’altra impresa ma la Roja vuole la semifinale (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nella giornata di lunedì abbiamo assistito a due ottavi di finale davvero ricchi di emozioni: due partite che sembravano finite sul 3-1 e invece hanno visto delle rimonte incredibili, con due 3-3 finali che hanno portato in un caso ai supplementari e nell’altro ai rigori. La Spagna ha dovuto battere la Croazia due volte: a InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nella giornata di lunedì abbiamo assistito a due ottavi didavvero ricchi di emozioni: due partite che sembravano finite sul 3-1 e invece hanno visto delle rimonte incredibili, con due 3-3 finali che hanno portato in un caso ai supplementari e nell’altro ai rigori. Laha dovuto battere la Croazia due volte: a InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

fanpage : Impresa della Svizzera, la Francia è fuori dagli Europei. Gli elvetici battono i campioni del mondo ai calci di rig… - Adnkronos : I quarti di finale di #Euro2020: Spagna-Svizzera Italia-Belgio Danimarca-Repubblica Ceca Inghilterra-Ucraina. Chi va in semifinale? - Eurosport_IT : ?? Le magnifiche 8 di #Euro2020: ???? ITALIA ???? Belgio ???? Svizzera ???? Spagna ???? Ucraina ?????????????? Inghilterra ???? Repub… - underoverbets : RT @infobetting: Svizzera-Spagna (quarti di finale, venerdì ore18.00): formazioni, quote, pronostici. Gli - Mingaball : RT @infobetting: Svizzera-Spagna (quarti di finale, venerdì ore18.00): formazioni, quote, pronostici. Gli -