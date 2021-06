Strage di Erba, il pm: "Condannate Marzouk per calunnia" (Di mercoledì 30 giugno 2021) Erba (Como), 30 giugno 2021 - "Condanna a 3 anni e mezzo di reclusione " per Azouz Marzouk , ex marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, due delle quattro vittime della Strage di Erba,... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 30 giugno 2021)(Como), 30 giugno 2021 - "Condanna a 3 anni e mezzo di reclusione " per Azouz, ex marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, due delle quattro vittime delladi,...

Advertising

QdSit : Chiesta una condanna a 3 anni e mezzo di reclusione per #AzouzMarzouk, ex marito di Raffaella Castagna e padre del… - discoradioIT : ?? Per attirare l'attenzione su di sé e proporsi a trasmissioni tv, anche dietro corrispettivo economico: imputato p… - stoabestemmia : RT @repubblica: Strage di Erba, pm di Milano: 'Tre anni e mezzo ad Azouz Marzouk: calunniò Olindo e Rosa' - AnsaLombardia : Strage Erba, il pm chiede oltre 3 anni per Azouz. 'Ha calunniato Olindo e Rosa per andare in tv e prendere soldi' |… - Giorno_Como : Strage di Erba, il pm: 'Condannate Marzouk per calunnia' -

Ultime Notizie dalla rete : Strage Erba Strage Erba, il pm chiede oltre 3 anni per Azouz ... ex marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, due delle quattro vittime della strage di Erba del 2006, finito imputato per calunnia in relazione ad una richiesta di raccogliere nuove ...

Strage di Erba, il pm: "Condannate Marzouk per calunnia" Erba (Como), 30 giugno 2021 - "Condanna a 3 anni e mezzo di reclusione " per Azouz Marzouk , ex marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, due delle quattro vittime della strage di Erba, imputato per calunnia a Milano perché avrebbe accusato Olindo Romano e Rosa Bazzi di aver reso una " falsa confessione " di colpevolezza per i quattro omicidi commessi l'11 febbraio ...

Strage Erba, il pm chiede oltre 3 anni per Azouz Agenzia ANSA “Calunnie per farsi pubblicità”. L’accusa chiede 3 anni e mezzo di condanna per Azouz Marzouk L’accusa ha chiesto una condanna a tre anni e mezzo per Azouz Marzouk, a processo in Tribunale a Milano con l’accusa di calunnia in relazione a una richiesta di raccogliere nuove prove, presentata all ...

Strage di Erba, il pm chiede tre anni e mezzo per Azouz: «Calunnie per ottenere attenzione e soldi in tv» Azouz Marzouk, l’ex marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, due delle quattro vittime della strage di Erba nel 2006, ha chiesto la revisione del processo sostenendo l’innocenza di Ol ...

... ex marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, due delle quattro vittime delladidel 2006, finito imputato per calunnia in relazione ad una richiesta di raccogliere nuove ...(Como), 30 giugno 2021 - "Condanna a 3 anni e mezzo di reclusione " per Azouz Marzouk , ex marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, due delle quattro vittime delladi, imputato per calunnia a Milano perché avrebbe accusato Olindo Romano e Rosa Bazzi di aver reso una " falsa confessione " di colpevolezza per i quattro omicidi commessi l'11 febbraio ...L’accusa ha chiesto una condanna a tre anni e mezzo per Azouz Marzouk, a processo in Tribunale a Milano con l’accusa di calunnia in relazione a una richiesta di raccogliere nuove prove, presentata all ...Azouz Marzouk, l’ex marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, due delle quattro vittime della strage di Erba nel 2006, ha chiesto la revisione del processo sostenendo l’innocenza di Ol ...