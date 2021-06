Storia di Vito Crimi, da grigio gerarca a ribelle anti-Grillo (Di mercoledì 30 giugno 2021) A cena potreste tentare una tirata romantico/patetica per l’onore delle armi a un uomo modesto ma, talmente travolto dai fatti, da diventare a modo suo interessante. È il capo politico reggente, già la carica ha bisogno di troppe parole per essere vera, del Movimento 5 stelle. Si chiama Vito Crimi, e ancora lo confondono con un deputato neppure di prima fila di Forza Italia che si chiama Rocco Crimi. In passato, sempre da uomo modesto, sempre un passo indietro, è incorso in tutte le prepotenze, le tracotanze, i gesti maleducati, le protervie da mezzi falliti che improvvisamente hanno un po’ di potere. E poi in tutte le ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 30 giugno 2021) A cena potreste tentare una tirata romco/patetica per l’onore delle armi a un uomo modesto ma, talmente travolto dai fatti, da diventare a modo suo interessante. È il capo politico reggente, già la carica ha bisogno di troppe parole per essere vera, del Movimento 5 stelle. Si chiama, e ancora lo confondono con un deputato neppure di prima fila di Forza Italia che si chiama Rocco. In passato, sempre da uomo modesto, sempre un passo indietro, è incorso in tutte le prepotenze, le tracotanze, i gesti maleducati, le protervie da mezzi falliti che improvvisamente hanno un po’ di potere. E poi in tutte le ...

Advertising

vinc1978 : RT @pierolacorazza: #Basilicata #Regione 41 ml di euro di debito fuori bilancio. In un minuto e mezzo la storia e i fatti, non le chiacchi… - AbitareFuturo : RT @pierolacorazza: #Basilicata #Regione 41 ml di euro di debito fuori bilancio. In un minuto e mezzo la storia e i fatti, non le chiacchi… - pierolacorazza : #Basilicata #Regione 41 ml di euro di debito fuori bilancio. In un minuto e mezzo la storia e i fatti, non le chia… - vito_batt : RT @AndreaLompio53: @MaleficoRojo Il PD ha 'cercato' di demolire Renzi. All'atto pratico è proprio lui, assieme al disastro epocale di M5S… - poligomme : @laterza_vito Ma i libri di storia a che servono. -