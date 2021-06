Stefano De Martino | il gesto inaspettato per Emma sorprende i fan | ritorno di fiamma

Leggi su chenews

(Di mercoledì 30 giugno 2021)Dei fan con la sua reazione alla canzone diMarrone, possiamo pensare a un amore mai superato? Forte, tenace e di gran talento,Marrone è da tempo ufficialmente single e ha ammesso di essere serena così. Il suo carattere spaventa gli uomini ma sa per certo che troverà prima o poi un uomo alla sua altezza. Al momento è soddisfatta della sua vita. Tra i suoi ex ce n’è uno in particolare che ha lasciato i fan con l’amaro in bocca, si tratta ovviamente diDe. Il ballerino e la cantante si sono innamorati ...