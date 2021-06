Stefano De Martino e Paola Di Benedetto stanno insieme? L’indiscrezione bomba

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Questa potrebbe essere, effettivamente, la news di gossip per eccellenza dell’estate 2021:DeDi? I due erano stati già paparazzati di recente tra le pagine di Chi (in barca con amici) ma adesso arrivano altri dettagli “choc”.DeDi? Very Inutil... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.