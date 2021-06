Stefania Orlando ‘umiliata’ dalla prossima concorrente del Gf Vip. Che stoccata! (Di mercoledì 30 giugno 2021) Si tratta di una sua collega che potrebbe essere tra i nuovi concorrenti della prossima edizione del reality. Tra un paio di mesi ricomincerà la sesta edizione del Grande Fratello… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 30 giugno 2021) Si tratta di una sua collega che potrebbe essere tra i nuovi concorrenti dellaedizione del reality. Tra un paio di mesi ricomincerà la sesta edizione del Grande Fratello… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

IlContiAndrea : Tra i concorrenti del nuovo cast di #Taleequaleshow ci saranno: Stefania Orlando, Pierpaolo Pretrelli, Ciro Priello… - Laura72699809 : RT @Merycat16: Stefania Orlando una garanzia sempre ..#tzvip - trombiculadore : che poi… a stefania orlando la regina… che voi le vogliate insegnare qualcosa quando non sapete nemmeno stare al mo… - Albanoka1 : stefania orlando one day said “tommaso è un mondo” ?? - Merycat16 : Stefania Orlando una garanzia sempre ..#tzvip -