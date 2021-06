Stefania Orlando, bomba sul prossimo concorrente del GF VIP: ‘Mi ha bloccato… senza motivo’ (Di mercoledì 30 giugno 2021) Stefania Orlando accende in largo anticipo i riflettori sulla prossima edizione del GF Vip: l’ex gieffina ha scoperto che una collega del mondo dello spettacolo l’avrebbe bloccata su Instagram, senza motivo apparente. LEGGI ANCHE:– Stefania Orlando lo fa da quando è uscita dalla casa del GF Vip: cosa rivela il marito Foto: https://www.instagram.com/stories/StefaniaOrlando1/2606783805241153711/“Ero al telefono con una mia collega e si parlava del prossimo GF Vip tra i nomi di eventuali concorrenti è venuto fuori il nome di una mia collega, una ... Leggi su funweek (Di mercoledì 30 giugno 2021)accende in largo anticipo i riflettori sulla prossima edizione del GF Vip: l’ex gieffina ha scoperto che una collega del mondo dello spettacolo l’avrebbe bloccata su Instagram,motivo apparente. LEGGI ANCHE:–lo fa da quando è uscita dalla casa del GF Vip: cosa rivela il marito Foto: https://www.instagram.com/stories/1/2606783805241153711/“Ero al telefono con una mia collega e si parlava delGF Vip tra i nomi di eventuali concorrenti è venuto fuori il nome di una mia collega, una ...

Advertising

IlContiAndrea : Tra i concorrenti del nuovo cast di #Taleequaleshow ci saranno: Stefania Orlando, Pierpaolo Pretrelli, Ciro Priello… - ViperaStefy : Io seguo, ammiro e non lascerò mai più questa donna per la sua nobiltà d'animo, il suo carattere, il coraggio e la… - VanityFairIt : La showgirl è la prima concorrente ufficiale dello show Rai. Che, in vista della ripartenza autunnale, avrebbe asso… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Stefania Orlando svela un retroscena inedito su una Concorrente della nuova edizione - blogtivvu : #StefaniaOrlando ed il futuro in tv dopo il #GFVip: tra La vita in diretta e Tale e Quale Show, silenzio rotto -