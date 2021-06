Stefania Orlando bloccata sui social da una papabile vippona del GFVip 6?

(Di mercoledì 30 giugno 2021)su Instagramnelle ultime ore ha rilasciato alcune dichiarazioni dicendo di essere statasu Instagram da una probabile concorrente del Grande Fratello Vip 6. Nelle sue Stories, infatti, ha parlato proprio questo evento mentre si trovava in un giardino con il suo cagnolino. Seduta sull’erba, quindi, ha cominciato a L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

IlContiAndrea : Tra i concorrenti del nuovo cast di #Taleequaleshow ci saranno: Stefania Orlando, Pierpaolo Pretrelli, Ciro Priello… - infoitcultura : GF Vip 6, Stefania Orlando: “Una probabile concorrente mi ha bloccata” - infoitcultura : Stefania Orlando: bloccata da una concorrente del Gf Vip? - senzasens0 : RT @oocgfvip5: La fancam sul matrimonio di Stefania Orlando @abbusoo - GiuseppeporroIt : Stefania Orlando bloccata su Instagram da una collega che potrebbe partecipare al GF VIP 6: il racconto dell'ex gie… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Orlando

Spread the lovedopo esser stata una concorrente della scorsa edizione nella casa del grande fratello vip ed essere anche diventata molto amica del vincitore di quella edizione Tommaso Zorzi , ha ...Menù 1 Il racconto di2 Le probabili ragioni del blocco 2.1 Condividi: 2.2 Mi piace: Spread the love Oggi pomeriggioha raccontato ai suoi follower che un personaggio noto, probabile ...Stefania Orlando nelle ultime ore ha rilasciato alcune dichiarazioni dicendo di essere stata bloccata su Instagram da una probabile concorrente del Grande Fratello Vip 6. Nelle sue Stories, infatti, ...Reduce dal successo del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando è diventata volto de La vita in diretta di Alberto Matano, partecipazione che ha ...