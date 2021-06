Sport: gli arbitri della Liga diventano professionisti (Di mercoledì 30 giugno 2021) Da giovedì i direttori di gara della Liga saranno ufficialmente dei professionisti, questa la notizia che riporta oggi Sport. Con il contratto firmato oggi, gli arbitri spagnoli non potranno svolgere altri lavori parallelamente. L’accordo, firmato da tutti gli arbitri, gli assistenti e gli arbitri al VAR, prevede che la retribuzione annua lorda sia di 114.121 euro (esclusi introiti derivanti da specifiche funzioni), divisa in dieci pagamenti da cui verrà dedotto il contributo di sicurezza sociale. Per il VAR ogni partita prevederà un importo di circa 2.100 euro nel ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 giugno 2021) Da giovedì i direttori di garasaranno ufficialmente dei, questa la notizia che riporta oggi. Con il contratto firmato oggi, glispagnoli non potranno svolgere altri lavori parallelamente. L’accordo, firmato da tutti gli, gli assistenti e glial VAR, prevede che la retribuzione annua lorda sia di 114.121 euro (esclusi introiti derivanti da specifiche funzioni), divisa in dieci pagamenti da cui verrà dedotto il contributo di sicurezza sociale. Per il VAR ogni partita prevederà un importo di circa 2.100 euro nel ...

