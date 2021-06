Sport | Cism | Margherita Magnani nuovo presidente Comitato Sportivo Atletica Leggera 2

(Di mercoledì 30 giugno 2021) (Adnkronos) – I venticinque Comitatiivi, composti da une almeno altri quattro membri in rappresentanza dei diversi continenti, sono responsabili degli aspetti tecnici, organizzativi e promozionali concernenti i loro; nell’attuale composizione del Consiglio Internazionale dellomilitare, solo un’altra donna riveste l’incarico didi(la canadese Marilyne Lafortune – scherma), mentre la delegazione italiana in ambito internazionale risulta rappresentata anche dal T. Col. dell’Esercito Walter Borghino ...

... soprattutto in vista dell'inclusione mirata di questonei Giochi olimpici invernali del 2026. Per la prima volta, lo scialpinismo farà parte deiMilitary World Winter Games nel marzo 2022. ...Nel programma estivo ci sarà spazio anche per il gioco, la creatività, il teatro, lo, la ... scuole paritarie comprese, a cui guardano con attenzione anchee Usmi, la Conferenza italiana ...(Adnkronos) - I venticinque Comitati Sportivi Cism, composti da un Presidente e almeno altri quattro membri in rappresentanza dei diversi continenti, ...