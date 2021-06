Spezia, tifosi contro Italiano: «Qui solo uomini veri» (Di mercoledì 30 giugno 2021) I tifosi dello Spezia hanno esposto uno striscione contro Vincenzo Italiano, che ha deciso di trasferirsi alla Fiorentina nonostante il rinnovo I tifosi dello Spezia hanno esposto uno striscione contro Vincenzo Italiano, che ha deciso di trasferirsi alla Fiorentina nonostante il rinnovo di contratto firmato qualche settimana fa. «A Spezia solo uomini veri», questo il chiaro messaggio dei sostenitori aquilotti verso il nuovo allenatore viola. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Idellohanno esposto uno striscioneVincenzo, che ha deciso di trasferirsi alla Fiorentina nonostante il rinnovo Idellohanno esposto uno striscioneVincenzo, che ha deciso di trasferirsi alla Fiorentina nonostante il rinnovo di contratto firmato qualche settimana fa. «A», questo il chiaro messaggio dei sostenitori aquilotti verso il nuovo allenatore viola. L'articolo proviene da Calcio News 24.

