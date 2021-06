Spezia, Platek sul caso Italiano: “Crediamo nei contratti firmati, nessuno ci manchi di rispetto” (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Cari tifosi, so molto bene che quello che è successo negli ultimi giorni è davvero difficile da accettare. Tutti noi abbiamo potuto constatare di persona quanto sia grande il vostro amore per la maglia bianca e capiamo molto bene come i giorni appena trascorsi non siano stati facili. Lo Spezia Calcio è in cima ai nostri pensieri e così deve essere per ogni dipendente o collaboratore del Club, ora e in futuro. In questi ultimi giorni abbiamo dovuto affrontare una situazione impensabile e irrispettosa per il Club, per la città e per tutti i tifosi che amano le Aquile. Noi Crediamo nelle strette di mano. Crediamo nei ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Cari tifosi, so molto bene che quello che è successo negli ultimi giorni è davvero difficile da accettare. Tutti noi abbiamo potuto constatare di persona quanto sia grande il vostro amore per la maglia bianca e capiamo molto bene come i giorni appena trascorsi non siano stati facili. LoCalcio è in cima ai nostri pensieri e così deve essere per ogni dipendente o collaboratore del Club, ora e in futuro. In questi ultimi giorni abbiamo dovuto affrontare una situazione impensabile e irsa per il Club, per la città e per tutti i tifosi che amano le Aquile. Noinelle strette di mano.nei ...

