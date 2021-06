Spezia, dura nota del presidente Platek: «Crediamo nella lealtà e nei contratti firmati. Situazione irrispettosa» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Philip Raymond Platek Jr, presidente dello Spezia, ha scritto una dura nota dopo la separazione da Vincenzo Italiano Philip Raymond Platek Jr, presidente dello Spezia, ha scritto una dura nota pubblicata sul sito ufficiale dopo la separazione da Vincenzo Italiano. “Cari tifosi, so molto bene che quello che è successo negli ultimi giorni è davvero difficile da accettare. Tutti noi abbiamo potuto constatare di persona quanto sia grande il vostro amore per la maglia bianca e capiamo molto bene come i giorni appena trascorsi ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Philip RaymondJr,dello, ha scritto unadopo la separazione da Vincenzo Italiano Philip RaymondJr,dello, ha scritto unapubblicata sul sito ufficiale dopo la separazione da Vincenzo Italiano. “Cari tifosi, so molto bene che quello che è successo negli ultimi giorni è davvero difficile da accettare. Tutti noi abbiamo potuto constatare di persona quanto sia grande il vostro amore per la maglia bianca e capiamo molto bene come i giorni appena trascorsi ...

