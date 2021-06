Spagna, Morata: “Il mio ultimo gol ispirato da Chiesa. Ad Europeo finito parlerò riguardo alle minacce ricevute” (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’attaccante della Spagna e della Juventus, Alvaro Morata, ha parlato ai microfoni di Deportes Cuatro raccontando della condizione fisica sua e dei suoi compagni di Nazionale e del gol del momentaneo 4-3 segnato contro la Croazia, ultima partita giocata dagli iberici, durante i tempi supplementari: “Anche noi abbiamo recuperato dalla trasferta. Abbiamo approfittato di tutta la mattinata per recuperare e siamo a pieno regime. Alla fine della partita dobbiamo metterci sul ghiaccio in modo che i colpi infastidiscano il meno possibile. Siamo fortunati ad avere medici e fisioterapisti che sono dei geni. Voglio rivedere la partita con tutta la squadra per ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’attaccante dellae della Juventus, Alvaro, ha parlato ai microfoni di Deportes Cuatro raccontando della condizione fisica sua e dei suoi compagni di Nazionale e del gol del momentaneo 4-3 segnato contro la Croazia, ultima partita giocata dagli iberici, durante i tempi supplementari: “Anche noi abbiamo recuperato dalla trasferta. Abbiamo approfittato di tutta la mattinata per recuperare e siamo a pieno regime. Alla fine della partita dobbiamo metterci sul ghiaccio in modo che i colpi infastidiscano il meno possibile. Siamo fortunati ad avere medici e fisioterapisti che sono dei geni. Voglio rivedere la partita con tutta la squadra per ...

