Advertising

zazoomblog : Spagna altri 49 positivi al Covid su volo Maiorca - Santiago - #Spagna #altri #positivi #Covid - GiaPettinelli : Spagna, altri 49 positivi al Covid su volo Maiorca-Santiago - a70199617 : RT @is_amazon: @APatrignan @IlConteIT @MPenikas @m_spagna @gio_c75 @ApriGli2occhi @Gio2020Gio @lindaeciao @GianniMagini @isadoralarosa @Fab… - Giacaho1 : @SoqquadroM @queequeg1901 Sì, ma questa può essere una spiegazione per l'Italia. E' successa la stessa cosa anche n… - macaruzzo : RT @senzasinistra: Siamo dietro Germania Spagna Belgio Austria Grecia e altri. Loro dal 33% al 35% con 2 dosi,noi 29%. Dopo ultimo pasticci… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna altri

Agenzia ANSA

È la responsabile del nuovo incremento dei contagi nel Regno Unito, dell'enorme focolaio in... Ha fatto il suo ritorno a Palermo con un volo di linea sul quale viaggiavanopasseggeri, ora ...Le autorità sanitarie della Galizia () hanno riscontrato la presenza di 49 persone positive al coronavirus su un volo atterrato ieri vicino a Santiago di Compostela e proveniente da Maiorca. Lo ha detto ai media iberici l'assessore ...Investing.com - Come qualunque difensore in una squadra di calcio sa bene, le penalità per un fallo sono molto più pesanti se si rovina una posizione particolarmente promettente per l’altra squadra. I ...Dopo le sfide degli ottavi di finale, restano otto le squadre in lizza per conquistare la vittoria finale a Euro 2020. I quarti di finale inizieranno venerdì, con le sfide tra la sorprendente Svizzera ...