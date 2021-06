Sottosegretario Costa: “Allo stadio con green pass. Finale Euro2020 si può giocare in Italia” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Verso un ritorno alla normalità ma “usando prudenza e senso di responsabilità”. Questo il monito di Andrea Costa, Sottosegretario al ministero della Salute, intervenuto a radio Kiss Kiss Napoli. “Oggi ci sono le condizioni per riprendere con il prossimo campionato gli accessi Allo stadio col green, con una percentuale non inferiore al 25% – le sue parole, prima di esprimersi sulla Finale degli Europei al momento programmata in Inghilterra -. Condivido la posizione di Draghi, si può giocare qui da noi. L’Italia ha un basso numero di contagi e si tutelerebbe ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 giugno 2021) Verso un ritorno alla normalità ma “usando prudenza e senso di responsabilità”. Questo il monito di Andreaal ministero della Salute, intervenuto a radio Kiss Kiss Napoli. “Oggi ci sono le condizioni per riprendere con il prossimo campionato gli accessicol, con una percentuale non inferiore al 25% – le sue parole, prima di esprimersi sulladegli Europei al momento programmata in Inghilterra -. Condivido la posizione di Draghi, si puòqui da noi. L’ha un basso numero di contagi e si tutelerebbe ...

