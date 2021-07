Sophia Loren al figlio: abbiamo emozionato milioni di persone (Di giovedì 1 luglio 2021) "Non ho mai pensato che un giorno avrei lavorato con mio figlio e che insieme avremmo raccontato una storia che riuscisse a emozionare decine di milioni di persone. In questo caso la realtà è stata più bella di qualsiasi sogno potessi immaginare". Con questa lettera al figlio Edoardo Ponti, la grande Sophia Loren ha voluto testimoniare l'immenso amore di una madre e l'incondizionata stima dell'attrice verso il suo regista. Affidata alla voce inconfondibile di Elena Sofia Ricci, che l'ha letta nel corso del Gran Galà del Sociale Tulipani di Seta Nera in onda ieri sera su Rai2, la lettera ha ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 1 luglio 2021) "Non ho mai pensato che un giorno avrei lavorato con mioe che insieme avremmo raccontato una storia che riuscisse a emozionare decine didi. In questo caso la realtà è stata più bella di qualsiasi sogno potessi immaginare". Con questa lettera alEdoardo Ponti, la grandeha voluto testimoniare l'immenso amore di una madre e l'incondizionata stima dell'attrice verso il suo regista. Affidata alla voce inconfondibile di Elena Sofia Ricci, che l'ha letta nel corso del Gran Galà del Sociale Tulipani di Seta Nera in onda ieri sera su Rai2, la lettera ha ...

Rai Movie: speciale Nastri dal MAXXI a Taormina Per la prima e unica volta c'è un Nastro di Platino ed è per Sophia Loren, protagonista de La vita davanti a sé di Edoardo Ponti. Nastro come migliore regista esordiente a Pietro Castellitto e come ...

Sophia Loren, una passione da collezionista

Rai 2, Tulipani di Seta Nera: lettera a sorpresa di Sophia Loren al figlio Edoardo, premiato per "La vita davanti a sé" «Non ho mai pensato che un giorno avrei lavorato con mio figlio e che insieme avremmo raccontato una storia che riuscisse ad emozionare decine di milioni di persone. In questo caso ...

