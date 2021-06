Sonia Bruganelli nella bufera | “ è malefica … ” e lei risponde al vetriolo

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Nonostante l’edizione 2021 si sia conclusa soltanto da pochi mesi, la macchina operativa del Grande Fratello vip sembra essere già all’opera da diversi giorni. A parlare della nuova edizione del reality di alcuni giorni fa è stato proprio lui, Alfonso Signorini il quale è stato riconfermato per la terza stagione consecutiva. Si sta anche tanto parlando di, ovvero la moglie di Paolo Bonolis la quale molto probabilmente sarà la nuova opinionista del programma. Al suo fianco ci sarà Adriana Volpe, la quale passa da ex gieffina a opinionista del reality. Grande fratello vip, sostituiti Pupo e AntoElia Come ...