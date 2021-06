Sondaggio: secondo l’84% dei votanti la Francia ha deluso di più in questo Europeo (Di giovedì 1 luglio 2021) Quasi tutti d’accordo: la Francia è la squadra che ha deluso di più in questi Europei. A votare la squadra di Deschamps è stato l’84% dei votanti rispetto ai pochi voti che hanno preso Germania e Portogallo. Europei: secondo voi, chi ha deluso di più? Francia 84% Germania 12% Portogallo 3% Foto: Twitter Francia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 luglio 2021) Quasi tutti d’accordo: laè la squadra che hadi più in questi Europei. A votare la squadra di Deschamps è statodeirispetto ai pochi voti che hanno preso Germania e Portogallo. Europei:voi, chi hadi più?84% Germania 12% Portogallo 3% Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

