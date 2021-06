Sondaggi elettorali SWG, Fratelli d’Italia ora è prima, con il 20,7% (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il momento era atteso, o temuto, a seconda dal lato da cui si guarda la cosa. E ora è giunto. Fratelli d’Italia ha superato gli alleati della Lega e ora è il primo partito italiano. Un traguardo mai raggiunto dalla destra in Italia. Il partito di Giorgia Meloni cresce del 0,2% raggiungendo il 20,7% 4 decimali sopra quello di Salvini, che perde lo 0,3%. In aumento sono anche gli altri inseguitori, però. Il PD, che va al 18,8% guadagnando due decimali, e soprattutto il Movimento 5 Stelle che cresce di ben il 0,6%, ed è ora al 16,6%. Ma per quanto? La rottura tra Grillo e Conte può portare a un colpo durissimo per le intenzioni ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il momento era atteso, o temuto, a seconda dal lato da cui si guarda la cosa. E ora è giunto.ha superato gli alleati della Lega e ora è il primo partito italiano. Un traguardo mai raggiunto dalla destra in Italia. Il partito di Giorgia Meloni cresce del 0,2% raggiungendo il 20,7% 4 decimali sopra quello di Salvini, che perde lo 0,3%. In aumento sono anche gli altri inseguitori, però. Il PD, che va al 18,8% guadagnando due decimali, e soprattutto il Movimento 5 Stelle che cresce di ben il 0,6%, ed è ora al 16,6%. Ma per quanto? La rottura tra Grillo e Conte può portare a un colpo durissimo per le intenzioni ...

