“Solo potenziando la medicina territoriale sarà possibile rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Torino, 30 giugno 2021 – Il COVID-19 ha messo in evidenza tutti i limiti del nostro SSN, indubbiamente sotto finanziato, ma carente di programmazione, con unadel territorio mai decollata, ed un coordinamento centrale poco efficiente. Laè il fulcro per il rilancio del SSN ed i differenti modelli regionali vanno ripensati a partire dall’assistenza domiciliare. Per discutere di questi temi, esaminando i vari modelli regionali e individuare un progettocomune, Motore Sanità ha iniziato una Road Map nelle regioni italiane, FOCUS PIEMONTE: “Verso una costituente della ...