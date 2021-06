Solo chiacchiere e distintivo: 10 miliardi fermi al palo, il governo non fa i decreti attuativi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tra il governo precedente e l’attuale, quindi Conte prima e Draghi poi, si potrebbe riutilizzare la celebre frase del film “Gli intoccabili”, ossia: “Solo chiacchiere e distintivo”, e di soldi nemmeno l’ombra. chiacchiere tante, distintivi pure, visto il regime instaurato “per il contenimento della pandemia”. E i miliardi promessi? Stanno Solo sulla carta, ancora oggi, con interi settori economici appesi all’emanazione di decreti attuativi da parte dei ministeri. In un dettagliato pezzo pubblicato su Panorama, Carmine Gazzanni e Stefano ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tra ilprecedente e l’attuale, quindi Conte prima e Draghi poi, si potrebbe riutilizzare la celebre frase del film “Gli intoccabili”, ossia: “”, e di soldi nemmeno l’ombra.tante, distintivi pure, visto il regime instaurato “per il contenimento della pandemia”. E ipromessi? Stannosulla carta, ancora oggi, con interi settori economici appesi all’emanazione dida parte dei ministeri. In un dettagliato pezzo pubblicato su Panorama, Carmine Gazzanni e Stefano ...

Advertising

Guido44895392 : @ElviraAmata @GiorgiaMeloni @FratellidItalia No! Fino ad oggi solo “chiacchiere e distintivo”. Neanche una manifest… - fabiola52862514 : @londadichico Basta chiacchiere lo Stato deve intervenire subito. Vogliamo che il nostro connazionale entro dic… - Paoloundici : @Lidia_Undiemi Spieghi quest’uomo, se ne è capace, cosa intende per “antisovranismo” (se non sono solo chiacchiere,… - Ariel2575 : @sospetto1 @MT_Meli_ si come no,non avendo trovato in 30 colpevoli ma solo chiacchiere perché Napolitano dettava dove si doveva indagare - stefanochiodino : @beppe_grillo Conte si preparava a portare il movimento a governare il paese,affrontando i problemi reali al loro p… -