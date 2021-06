Softball | Europei Friuli 2021 | l’Italia non si ferma | battute anche Repubblica Ceca e Spagna

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Continua senza sosta il percorso netto delaglidiin corso di svolgimento inVenezia Giulia. Le Azzurre campionesse in carica hanno infatti iniziato la seconda fase round robin con due vittorie, contro. Domani la sfida alla Germania, poi in serata la sfida di inizio terza fase contro la prima classificata del gruppo F.: RISULTATI E CLASSIFICHE Nel primo match di giornata le Azzurre si sono sbarazzate per 5-0 della...

Tutto facile aglidiin Friuli per l'Italia, che archivia la prima fase segnando un totale di 46 punti in due partite grazie al 27 - 0 (sospesa al 3° per manifesta superiorità) sulla Bulgaria ed al 19 -...2021: RISULTATI E CLASSIFICHEProsegue la marcia della Nazionale italiana di softball agli Europei 2021, con la formazione del Bel Paese che ha sconfitto anche la Spagna per 13-0, conquistando il secondo successo in due partite ne ...Avveniristico. All’ombra del campanile di Sant’Antonino, alla fine degli anni Sessanta, la storia del gruppo vincente di ragazze allenate da suor Angela ...