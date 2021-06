Softball | Europei 2021 | l’Italia fatica | ma sconfigge 5-0 la Repubblica Ceca

(Di mercoledì 30 giugno 2021) La Nazionale italiana dicontinua a vincere. Nel pomeriggio ha sconfitto anche lanella prima giornata della seconda fase degli. Un successo arrivato per la prima volta dopo il settimo inning, ma senza convincere più di tanto e conquistando tutte le run in un unico frangente, senza però subire punti. Avvio di gara all’insegna delle due lanciatrici, con Greta Cecchetti e Veronika Peckova che non hanno concesso valide nei primi tre inning, mentre la prima a mettere giù la pallina è stata Kristyna Mala, autrice di un triplo poi non portato a termine nella quarta ...

L'Italia vince in quattro riprese e mezza per 10 - 0 contro la Polonia nel secondo meglio degli2021 di, in corso di svolgimento in Friuli - Venezia Giulia. Sul diamante di Castions di Strada, in provincia di Udine, le Azzurre di Enrico Obletter indirizzano la pratica all'...Segui il live su Sportface.it RISULTATI2021 AGGIORNA LA DIRETTA ITALIA - POLONIA 10 - 0 21.06 - FUORICAMPO FILLER! EN PLEIN ITALIA! 10 - 0! 21.05 - Punto numero otto per l'Italia, a ...La Nazionale italiana di softball continua a vincere, e nel pomeriggio ha sconfitto anche la Repubblica Ceca nella prima giornata della seconda fase degli Europei 2021. Un successo arrivato per la pri ...L'Italia Softball avanza al secondo round come prima del girone A ed è inserita nel gruppo E assieme a Repubblica Ceca ...