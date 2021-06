Softball, Europei 2021: Italia e Olanda a punteggio pieno, domani si chiude la seconda fase (Di mercoledì 30 giugno 2021) Si è aperto quest’oggi un nuovo ed importante capitolo agli Europei di Softball 2021, con la seconda fase che ha visto le otto migliori formazioni affrontarsi in due gironi, a caccia di un posto nella fase finale del torneo. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata per ogni raggruppamento. GRUPPO E: due su due anche per l’Italia padrona di casa, capace di piegare 5-0 la Repubblica Ceca dopo aver sofferto per quattro inning, superando anche la Spagna per 13-0, in un match controllato sin dalle prime fasi. Presente in gruppo anche la Germania, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Si è aperto quest’oggi un nuovo ed importante capitolo aglidi, con lache ha visto le otto migliori formazioni affrontarsi in due gironi, a caccia di un posto nellafinale del torneo. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata per ogni raggruppamento. GRUPPO E: due su due anche per l’padrona di casa, capace di piegare 5-0 la Repubblica Ceca dopo aver sofferto per quattro inning, superando anche la Spagna per 13-0, in un match controllato sin dalle prime fasi. Presente in gruppo anche la Germania, ...

