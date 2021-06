Social Justice Award: Carmelo Anthony vince il premio intitolato a Kareem Abdul-Jabbar (Di mercoledì 30 giugno 2021) Carmelo Anthony ha vinto la prima edizione del Social Justice Award, premio istituito dall’Nba e intitolato a Kareem Abdul-Jabbar. L’ ufficialità è arrivata prima della gara 4 tra Atlanta e Milwakee Bucks. Cos’ è il Social Justice Award? È un premio che celebra tutti quei giocatori che hanno avuto un ruolo attivo nella giustizia Sociale della loro comunità attraverso iniziative di qualunque genere, sulla scia di quanto compiuto da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 30 giugno 2021)ha vinto la prima edizione delistituito dall’Nba e. L’ ufficialità è arrivata prima della gara 4 tra Atlanta e Milwakee Bucks. Cos’ è il? È unche celebra tutti quei giocatori che hanno avuto un ruolo attivo nella giustiziae della loro comunità attraverso iniziative di qualunque genere, sulla scia di quanto compiuto da ...

