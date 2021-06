Sky – Inter, priorità al rinnovo di Brozovic: le ultime (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’Inter vuole rinnovare il contratto a Marcelo Brozovic Terminata la parentesi europea, Marcelo Brozovic ha iniziato a godersi qualche settimana di meritato relax. Al suo rientro ad Appiano Gentile troverà oltre ad un nuovo allenatore, anche il rinnovo di contratto a suggellare ulteriormente la sua permanenza all’Inter e allontanando lo spettro di un’addio da parametro zero visto che ha ancora un anno di contratto. In neo allenatore nerazzurro ha posto un veto sulla sua cessione, poiché ritiene il croato fondamentale per il suo gioco. A riferirlo è Sky Sport. L'articolo <em>Sky</em> – ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’vuole rinnovare il contratto a MarceloTerminata la parentesi europea, Marceloha iniziato a godersi qualche settimana di meritato relax. Al suo rientro ad Appiano Gentile troverà oltre ad un nuovo allenatore, anche ildi contratto a suggellare ulteriormente la sua permanenza all’e allontanando lo spettro di un’addio da parametro zero visto che ha ancora un anno di contratto. In neo allenatore nerazzurro ha posto un veto sulla sua cessione, poiché ritiene il croato fondamentale per il suo gioco. A riferirlo è Sky Sport. L'articolo Sky – ...

Advertising

SkySport : Inter, Suning vicino all'accordo per le quote con Alibaba e governo Jiangsu #SkySport #SerieA #Inter - FcInterNewsit : Sky - Brozovic, imminenti i contatti per il rinnovo: la priorità dell'Inter è di trattenere il giocatore - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Sky - Brozovic, imminenti i contatti per il rinnovo: la priorità dell'Inter è di trattenere il giocatore - fcin1908it : Sky – Brozovic priorità Inter. Per Inzaghi è fondamentale: al rientro via al rinnovo - BartAprile : RT @FcInterNewsit: Sky - Brozovic, imminenti i contatti per il rinnovo: la priorità dell'Inter è di trattenere il giocatore -