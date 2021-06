Sky – Galatasaray su Mario Rui: il Napoli fissa il prezzo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il Galatasaray vuole Mario Rui del Napoli. Il terzino mancino secondo Sky piace al club turco che è pronto a fare un’offerta al club che ne detiene il cartellino. Mario Rui con il Napoli ha collezionato 36 presenze la scorsa stagione, in generale viene sempre molto utilizzato dagli allenatori ma anche perché Ghoulam ha avuto sempre problemi fisici negli ultimi due anni. Spesso Gattuso gli ha preferito Hysaj perché Mario Rui non ha realmente mai convinto, né in fase di spinta né in difesa. Secondo Gianluca Di Marzio di Sky ora Mario Rui è finito nel mirino del ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 30 giugno 2021) IlvuoleRui del. Il terzino mancino secondo Sky piace al club turco che è pronto a fare un’offerta al club che ne detiene il cartellino.Rui con ilha collezionato 36 presenze la scorsa stagione, in generale viene sempre molto utilizzato dagli allenatori ma anche perché Ghoulam ha avuto sempre problemi fisici negli ultimi due anni. Spesso Gattuso gli ha preferito Hysaj perchéRui non ha realmente mai convinto, né in fase di spinta né in difesa. Secondo Gianluca Di Marzio di Sky oraRui è finito nel mirino del ...

