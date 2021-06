Simona Salvemini | ex fidanzata di Filippo Bisciglia | l’incontro fatale al Grande Fratello

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Simona Salvemini

YouMovies

... vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI Filippo Bisciglia al GF 6, ricordate com'era? Eccolo 15 anni fa Insieme ad Augusto De Megni, vincitore di quell'anno,e ...La tradì in diretta tv al reality con, con cui visse una breve relazione anche fuori dalle mura di Cinecittà. Flora, per superare le 'corna' , decise di andare a Uomini e Donne da ...Simona Salvemini, l'ex fidanzata di Filippo Bisciglia, ecco perché si sono lasciati dopo il Grande Fratello: "Non lo riconoscevo".Filippo Bisciglia è un conduttore e personaggio televisivo, famoso per presentare Temptation Island. Ecco alcune curiosità sul presentatore di Canale 5 ...