ShorTs Film Festival, lo sguardo curioso dell'immagine filmica (Di giovedì 1 luglio 2021) Sembra che il solstizio d'estate, afoso e luminoso come non mai quest'anno, abbia inaugurato la stagione dei Festival (non solo cinematografici) che oramai tornano in presenza, indicando e celebrando gli spazi, la loro fisicità, la suggestione che emanano non solo dagli schermi – magari posti nelle piazze urlanti di rondini, nei giardini all'ombra delle facciate in fiore, in qualche silenzioso andito scampato al clamore della città rovente –, ma anche attraverso le tende vellutate, le pareti ovattate, il falsopiano dei … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

